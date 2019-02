Séria dvoch príloh v denníku SME: Angličtina nielen pre maturantov

Zvládli by ste maturitný test?

18. feb 2019 o 16:24

Učíte sa po anglicky? Denník SME vám v sérii dvoch príloh ANGLIČTINA NIELEN PRE MATURANTOV prináša exkluzívny test a 25 maturitných tém spolu so slovíčkami, ktoré využijete aj v bežnej komunikácii.

Je to praktická pomôcka pre maturantov, učiteľov a pre všetkých, čo chcú byť v kontakte s angličtinou. Na príprave obsahu denník SME spolupracoval s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a anglickými novinami The Slovak Spectator. V prípade, že by ste mali záujem o obe časti prílohy, kúpte si denník SME v stánkoch v utorok 26. februára a v stredu 27. februára.

Oproti minulému roku je väčšina tém prepracovaná a ku všetkým slovíčkam bola doplnená výslovnosť.

Prílohy Angličtina nielen pre maturantov nájdete vložené v denníku SME už 26. a 27. februára.

OBSAH PRÍLOH

- Testy B2 a C1 zostavené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania s úlohami vybranými z databázy, z ktorej sa zostavujú testy pre písomné maturity z AJ; testy budú publikované v utorok 26. februára a ich výsledky v stredu 27. februára.

- 25 maturitných tém, spracovaných cez články dotýkajúce sa priamo života na Slovensku (materiály odskúšané v praxi, so živou slovnou zásobou, ktorá sa dotýka aktuálnych tém okolo nás).

- Súčasťou každej spracovanej maturitnej témy je anglicko-slovenský slovník s výslovnosťou.

- Ak sa cudzí jazyk neviete naučiť, alebo nenapredujete takým tempom, akým by ste si želali, nájdete tu zopár rád, ako to zvládnuť lepšie a rýchlejšie.