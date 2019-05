Špeciálny magazín SME: 80 tipov na výlety v Čechách a na Morave

Hrady, zámky, vyhliadky, jaskyne, labyrinty, zaujímavosti.

24. máj 2019 o 15:14

Viete, že aj v Česku majú Jadran, Versailles, Švajčiarsko či kamenný kruh druidov? Kde sa nachádza a čo je to viedenský lakeť a kde nájdete bludný kameň, o ktorom legenda hovorí, že ten, kto ho po desiatej hodine večernej prekročí, netrafí viac domov?

Zozbierali sme pre vás 80 tipov na výlety po susednej Českej republike, vhodné pre deti, ich rodičov, milovníkov histórie, turistiky, aj náročnejšieho športu.

Magazín Leto v Čechách a na Morave v denníku SME v stredu 29. mája 2019.

Chceš stretnúť humanoidného robota, zažiť nefalšovaný kozmonautický výcvik, ohnivú búrku aj tanec bleskov? Chceš vedieť, ako funguje ľudské telo a svet okolo nás? Prestaň riešiť, čo nevieš a príď sa k nám zabaviť. Takto napríklad láka na návštevu moderné vedecké centrum s planetáriom iQlandia v Liberci so stovkami interaktívnych exponátov. Podobných centier, ale aj iných zaujímavostí pre deti aj dospelých je u susedov viac.

Na niekoľko hodín tu môžete zmeniť povolanie. Pozriete sa, ako vyzeral typický deň v živote baníka, zoznámite sa s výrobou železa vo vysokých peciach, vyskúšate si prácu kováča, vyrobíte si vlastný papier v ručnej papierni a naučíte sa odlievať čokoládové figúrky. A kto má rád pivo, dozvie sa o ňom všetko, naučí sa ho aj čapovať a v pivných kúpeľoch sa v ňom môže aj vykúpať.

Milovníci histórie zasa ocenia množstvo zachovaných a bohato zdobených aj zariadených hradov a zámkov. Učarovali princom, princeznám, aj filmárom, ktorí tu často nakrúcajú rozprávky aj filmy. Nájdete tu aj taký, v ktorom vám kuchári a kuchárky v dobových kostýmoch ukážu, ako sa kedysi pripravovalo jedlo na hostiny a plesy.

A milovníci zvieratiek a prírody môžu zamieriť do niektorej zo zoologických záhrad a pohladkať tam napríklad morské raje, alebo navštíviť zoopark so vzácnymi bielymi jeleňmi, či pozorovať v lese vlky. A kto chce vyliezť na chrbát nosorožca, či krokodíla, mal by navštíviť Kovozoo, kde sú zvieratká vyrobené z kovového odpadu.

Nech už letné prázdniny, či predĺžené víkendy chcete stráviť akokoľvek, zozbierali sme pre vás 80 zaujímavých tipov na výlety, ktoré sa oplatí vidieť. Nechajte sa inšpirovať a zažite pekné leto.