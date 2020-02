Učíte sa po anglicky? V denníku SME nájdete praktickú pomôcku

Maturitné otázky a testy z angličtiny.

19. feb 2020 o 17:15

Učíte sa po anglicky? Denník SME vám v sérii dvoch príloh ANGLIČTINA NIELEN PRE MATURANTOV prináša exkluzívny test a 25 maturitných tém spolu so slovíčkami, ktoré využijete aj v bežnej komunikácii.

Je to praktická pomôcka pre maturantov, učiteľov a pre všetkých, čo chcú byť v kontakte s angličtinou. Na príprave obsahu denník SME spolupracoval s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a anglickými novinami The Slovak Spectator. V prípade, že by ste mali záujem o obe časti prílohy, kúpte si denník SME v stánkoch v stredu 26. februára a vo štvrtok 27. februára.

Oproti minulému roku je časť tém prepracovaná a pri všetkých slovíčkach nájdete ich výslovnosť.

Prílohy Angličtina nielen pre maturantov nájdete vložené v denníku SME už 26. a 27. februára.