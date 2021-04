Investičná skupina Penta odchádza z vydavateľstva Petit Press

Investičná skupina Penta definitívne odchádza z vydavateľstva Petit Press. Menšinový 34 % podiel Penty kupuje tradičný investor do nezávislých médií Media Development Investment Fund (MDIF) New York, ktorý už v 90-tych rokoch vydavateľstvu pomohol prekonať náročné obdobie za vlády Vladimíra Mečiara pôžičkou, za ktorú vybudovalo vydavateľstvo svoje prvé tlačiarne. Ďalšími investormi sú manažéri spoločnosti Alexej Fulmek, Peter Mačinga a bývalý vlastník spoločnosti Azet.sk a spravodajského portálu aktuality.sk Marek Václavík, ktorí kupujú zvyšných 5,5% akcií.

Penta vstúpila do vydavateľstva koncom roku 2014, keď kúpila cez spoločnosť NAMAV, dcérsku spoločnosť agentúry SITA, vo vydavateľstve Petit Press 50% podiel od nemeckého akcionára Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, pričom Prvá slovenská investičná spoločnosť (PSIS) ostala naďalej akcionárom a v rokoch 2015 – 2019 odkúpila spolu s CEO spoločnosti Alexejom Fulmekom od Penty 10.5 % akcií. Zvyšok 39,5 % akcií predáva Penta teraz.



Šéf vydavateľstva Alexej Fulmek považuje aktuálnu zmenu akcionárskej štruktúry za dôležitú správu. „Za 28 rokov sme mali vo vydavateľstve viacero rôznych minoritných akcionárov, po čase sa nám však zakaždým s PSIS podarilo upraviť akcionársku štruktúru a to sme dosiahli aj teraz, po dlhých a náročných rokovaniach s Pentou“, povedal Fulmek a dodal: „Som rád, že naším novým akcionárom sa stáva práve MDIF, pretože ich prácu sledujem už vyše dvadsať rokov. Hlavným cieľom MDIF bola vždy obrana nezávislosti a slobody nezávislých médií,“ zdôraznil Fulmek.



„Investovať do spoločnosti Petit Press je úžasná a vzrušujúca príležitosť. Je vyjadrením našej viery v silu jej novinových značiek a najmä v stabilitu denníka SME“, uviedol Harlan Mandel, generálny riaditeľ spoločnosti MDIF. „Veríme, že pozíciu spoločnosti Petit Press ako lídra v oblasti digitálnych správ na Slovensku je možné ďalej rozvíjať, pretože spoločnosť pokračuje v budovaní svojho podnikania založeného na hodnotách kvalitnej žurnalistiky. Tešíme sa na spoluprácu so všetkými súčasnými akcionármi vrátane väčšinového vlastníka PSIS, ktorý je od počiatku neúnavným podporovateľom redakčnej kvality vydavateľstva Petit Press. “



MDIF je neziskový investičný fond pre nezávislé médiá aktívny najmä v krajinách, kde môže byť ohrozený prístup k nezávislým médiám. Poskytuje výhodné pôžičky a kapitálové financovanie médiám, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v udržaní slobody slova vo svojich domovských krajinách. Je financovaný skupinou nadácií a investorov, ktoré od vzniku fondu v roku 1996 pomohli slobodným médiám v 44 krajinách.



Odchádzajúci akcionár uviedol, že v posledných rokoch mala Penta odlišný názor na ďalšiu stratégiu a rozvoj ako vedenie vydavateľstva a majoritný akcionár. „Vzhľadom na to, že sme dostali atraktívnu ponuku, súhlasili sme s predajom nášho minoritného podielu. Naše pôsobenie v Petit Presse bolo pre nás cennou skúsenosťou, hlavne z pohľadu fungovania digitálneho predplatného, ktoré sme začali intenzívne rozvíjať predovšetkým v našom českom vydavateľstve Vltava Labe Media,“ povedal Marián Slivovič, Partner Penta Investments.



Petit Press sa naďalej môže spoľahnúť na väčšinového vlastníka Prvú Slovenskú Investičnú Spoločnosť (PSIS), ktorá sprevádza vydavateľstvo od úplného začiatku v roku 1993: „Nezávislosť redakcie sme udržali v každom čase a za každých okolností. Našim hlavným cieľom bolo a je, aby vydavateľstvo stálo na strane verejného záujmu a prispievalo k rozvoju demokracie, ale i k posilňovaniu pozície právneho štátu v povedomí občanov. Som presvedčený, že v konečnom dôsledku len takto dosiahneme rast životnej úrovne občanov. Sme pripravení spolupracovať s novými akcionármi a veríme, že nová akcionárska štruktúra bude zárukou naplnenia deklarovaných cieľov a prispeje k dynamickému rozvoju vydavateľstva,” uviedol Vladimír Rajčák, predseda predstavenstva PSIS.

O spoločnosti Petit Press

Vydavateľský dom Petit Press je rešpektovaným, druhým najväčším vydavateľom na Slovensku so širokým portfóliom tlačných a digitálnych produktov. Vydáva viac ako 35 regionálnych a celoslovenských titulov s týždenným nákladom vyše 545 tisíc výtlačkov v slovenskom a anglickom jazyku. Do jeho portfólia patria denníky SME, Korzár, týždenníky TV Svet, The Slovak Spectator, sieť regionálnych týždenníkov MY, sieť bezplatných schránkových novín ECHO, mesačníky Index, Sme ženy, Historická revue, Lišiak, Doma v záhrade, Magazín zdravia, Kultúrny život, Magazín o knihách. Petit Press je taktiež prevádzkovateľom spravodajského servera www.sme.sk, ktorý má viac ako 2,6 milióna unikátnych návštevníkov mesačne a vyše 56 000 digitálnych predplatiteľov. Zároveň vlastní najmodernejšiu tlačiareň v regióne, inštalácia Wifag z roku 2010 a pôsobí aj v oblasti distribúcie tlače. Petit Press zamestnáva vyše 500 ľudí.