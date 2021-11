Spúšťame novú podobu článkov aj odoberanie obľúbených autorov a autoriek

Prehľadnejšie články a celé texty e-mailom.

Denník SME, Korzár a regionálne týždenníky MY predstavujú na webe novú podobu článkov.

Redizajn článkov, ktoré vyzerali rovnako viac ako päť rokov, sleduje dva ciele: zdôraznenie autorov článkov a pridáva odber článkov e-mailom.

Viac informácií o autoroch aj sprehľadnenie záhlavia článku

Pravdepodobne najväčšou zmenou z pohľadu čitateľov budú fotografie a pozície autorov jednotlivých textov.

Ak si po novom otvoríte akýkoľvek článok, hneď budete vidieť, kto je autorom textu: či ide o redaktora, online editorku, komentátorku alebo externého prispievateľa.

Zároveň pod článkom pridávame každému autorovi krátku profesionálnu biografiu a odkazy na sociálne siete autorov, ak by ste ich chceli sledovať aj mimo našich webov.

Bez našich autorov by SME, Korzár ani týždenníky MY neexistovali. A sú to práve oni, vďaka ktorým môžete denne dostávať nové informácie. Ak chceme dôverovať informáciám, musíme vedieť, kto ich prináša. Preto si myslíme, že je posilnenie postavenia autorov také dôležité.

K sprehľadneniu prišlo aj v záhlaví článku: väčšinu funkcionalít ako sú zdieľanie na sociálnych sieťach, možnosť poslať článok e-mailom alebo nahlásenie chyby, presunuli na koniec článku.

V záhlaví tak zostala možnosť zväčšovania a zmenšovanie veľkosti písma a vstup do diskusie.

GIF [kliknite pre animáciu] Ukážka zmeny podoby článkov. (zdroj: SME.sk)

Odber článkov autorov na e-mail

Predstavujeme aj nový odber článkov vašich obľúbených autorov.

Každému autorovi, ktorý u nás publikuje, zapíname možnosť odberu článkov prostredníctvom e-mailu.

Predplatitelia, ktorí sa rozhodnú odoberať články svojej obľúbenej autorky alebo autora, dostanú priamo do svojej e-mailovej schránky celý jej alebo jeho text.

Nepredplatitelia dostanú vždy notifikáciu s odkazom na článok.

Manažment odberov je dostupný v správe e-mailov vo vašom používateľskom profile. Samozrejme, odber e-mailu si viete odhlásiť aj z danej správy, na konci je vždy odhlasovací odkaz.