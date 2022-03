Novinky z vydavateľstva: Odomykáme komentár Môj ruský príbeh a poďakovanie dobrovoľníkom

Generálny riaditeľ informuje.

uplynuli štyri týždne od barbarského útoku Ruska na Ukrajinu. Máme za sebou počiatočný šok, intenzívne vzopätie emócií v rozpätí od strachu po hnev, pričom sme si uvedomili, že život nás pokojne môže postaviť pred existenciálnu otázku, ktorú sme neočakávali - a to, čo sme ochotní obetovať za našu slobodu a nezávislosť.

Ozývajú sa hlasy, ktoré hovoria, že by sme nemali Rusko provokovať, nemali by sme zaťahovať Slovensko do vojny. Ale títo ľudia, žiaľ, nechápu, čo sa udialo v Rusku za posledných tridsať rokov a že obeťami sa zvyčajne stávajú tí najslabší.

Pôvodne som chcel napísať tento newsletter vo februári po uzávierke roku 2021 a informovať vás ako obyčajne o výsledkoch vydavateľstva za rok 2021 (môj predošlý list), ale po útoku Ruska na Ukrajinu som potreboval napísať iný text – môj ruský príbeh, ktorý sme uverejnili predminulý víkend.

Viacerí čitatelia ma žiadali, aby sme text odomkli, spravili sme tak a je voľne dostupný na čítanie pre každého: Rusko sa dlho cítilo ponížené a teraz je hrdé. Konečne ich berú vážne.

Výsledky vydavateľstva Petit Press za rok 2021

Nemyslím si, že je vhodný čas a atmosféra na nejakú obšírnu chválu, preto sa obmedzím len na niekoľko údajov.

Vydavateľstvo Petit Press dosiahlo v roku 2021 konsolidovanú EBIDTA vo výške 3,2 mil. eur, čo je najlepší výsledok od roku 2008. Som rád, že sa nám vracia dôvera čitateľov.

Počet predplatiteľov digitálneho vydania denníka SME stále rastie. Vo februári prekročil počet digitálnych predplatiteľov hranicu 60 000, čo nepochybne akcelerovali udalosti na Ukrajine.

Predaj tlačeného denníka SME dosiahol priemerne denne 16 732 kusov, pričom najpredávanejším je piatkové vydanie SME na celý víkend, ktoré sa predáva až do nedele. Predaj víkendového vydania dosahuje vyše 24 000 kusov.

Ďalšie novinky v skratke

Spustili sme Ukrajinský spravodaj. Redakcia denníka SME od 1. marca posiela šesťkrát týždenne nový newsletter so zhrnutím najdôležitejších udalostí o vojne na Ukrajine.

Ukrajinský spravodaj si môžete zadarmo aktivovať jedným klikom. Ak radšej správy počúvate, audio verziu Ukrajinského spravodaja nájdete každý večer v rámci podcastu Dobré ráno.

Autobiografia Petry Vlhovej zaznamenala u čitateľov veľký úspech. Keďže prvé vydanie knihy Petra. Moja cesta k veľkému glóbusu v náklade 20-tisíc kusov bolo vypredané už v decembri, rozhodli sme sa rýchlo urobiť dotlač ďalších 20-tisíc kusov. Na obálke knihy pribudla v druhom vydaní Petrina zlatá medaila zo zimnej olympiády.

Poďakovanie dobrovoľníkom

Chcem sa poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí odvádzajú úžasnú a neoceniteľnú prácu. Predstavte si všetky tie náklady, ktoré by sme museli platiť, ak by ľudia s dobrou vôľou nepomáhali.

Pomáhajú bez rozmýšľania, bez vypočítavosti, bez vidiny zisku. Z presvedčenia. Z ľudskosti. Len tak.

Naše vydavateľstvo podporuje z prostriedkov svojej nadácie nákup školských pomôcok na výuku ukrajinských detí.

Podporili sme aj iniciatívu The Fix, ktorá združuje finančné prostriedky na podporu ukrajinských médií, ktoré stratili takmer všetky príjmy.

Je to však len malý príspevok oproti tomu, čo robia dobrovoľníci. Silná empatia ich doviedla k otvoreniu ubytovacích kapacít, výdajní jedla, postavili sa do skladov, kde prijímajú dary a zhromažďujú potraviny, šatstvo a všetko rozdeľujú ľuďom na úteku pred vojnou.

Empatia totiž znamená vyššie štádium ľudskosti. Možno by sa dalo nadnesene povedať, že Slovensko zvláda úspešne skúšku z ľudskosti.

Po mesiaci sú dobrovoľníci vyčerpaní, ale pomáhajú ďalej. Každý máme možnosť ukázať po svojom pohostinnosť a našu prívetivú tvár.

Ako krajina by sme sa mali sústrediť najmä na schopnosť udržať utečencov u nás, neposielať ich ďalej do Česka a Nemecka. Jeden z dobrovoľníkov mi ponúkol veľmi pragmatický pohľad, že každý ukrajinský utečenec, ktorý opustí Slovensko, znižuje budúce dôchodky Slovákov.

Ak sa u nás budú cítiť doma, máme možnosť mierne korigovať našu demografickú krízu. Je však potrebné zabezpečiť rýchlu výuku slovenského jazyka a otvoriť pracovné príležitosti pre utečencov, ktorí u nás našli útočisko.

Je možné, že nás čaká dlhá vojna na Ukrajine, a najlepšou prevenciou pred sociálnymi nepokojmi v spoločnosti je pomôcť nájsť utečencom prácu. Musíme to pochopiť ako našu úlohu, nás všetkých.

Rusko chce utečeneckou vlnou destabilizovať demokracie v strednej a východnej Európe, počíta s tým, že tieto krajiny nezvládnu masový exodus z Ukrajiny, preto je nesmierne potrebná podpora štátneho aparátu a lokálnych autorít.

Ďalší vývoj utečeneckej krízy, ktorá bude mať vplyv aj na naše konkrétne životy, budeme ďalej sledovať aj vďaka vašej podpore.

