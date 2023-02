Novinky z vydavateľstva: Oslávili sme 30 rokov a máme vyše 60-tisíc digitálnych predplatiteľov

Generálny riaditeľ informuje.

Milí čitatelia, predplatitelia a podporovatelia,

opäť vás chcem informovať o vývoji v našom vydavateľstve, tentoraz za predchádzajúci rok 2022. Ak ste nečítali môj predošlý list, nájdete ho na webe denníka SME.

V januári sme oslávili 30. výročie založenia denníka SME (15. 1. 1993), pri tejto príležitosti som poskytol rozhovory denníku SME a Denníku N.

O dva týždne neskôr sme oslávili v Košiciach 25 rokov denníka Korzár (2. 2. 1998).

Verím, že sa po desiatkach rokov pôsobenia na trhu stávame tradičným médiom vo vašich domácnostiach, či už v tlačenej, alebo digitálnej podobe. Naša transformácia z printového vydavateľstva na digitálne sa začala už pred takmer dvadsiatimi rokmi a pokračuje úspešne ďalej.

Boli sme na Slovensku prví, kto mal internetovú verziu novín s aktualizovaným spravodajstvom (2000), v roku 2004 sme začali s blogmi a o sedem rokov sme začali spoplatňovať náš online obsah.

Darí sa nám aj v regiónoch, ktoré rastú mimoriadne rýchlo v oblasti digitálneho predplatného, vlani zvýšili objem svojich predajov viac ako trojnásobne oproti roku 2021.

Ako sa darilo vydavateľstvu v roku 2022

Rok 2022 sme uzatvorili s konsolidovaným ziskom pred zdanením 1,1 mil. eur a s EBIDTA 2,1 mil. eur. Tržby vzrástli o 7 percent na 25,9 mil. eur, ale naše náklady rástli rýchlejšie, až o 13 percent. Napríklad cena novinového papiera sa zvýšila viac ako dvojnásobne.

Informáciu o našom hospodárskom výsledku zverejňujem každý rok najmä preto, aby bolo jasné, že naše médiá finančne prosperujú a nepotrebujú dostávať žiadne dotácie. Dôležité je to preto, lebo jedine ekonomicky prosperujúce médiá môžu byť naozaj nezávislé.

Čo sa týka predaja tlačených vydaní novín, denníky SME a Korzár klesali minulý rok najpomalšie z celého trhu na úrovni 5 percent, celý trh klesol o 14 percent. Denník SME predával priemerne denne 15 800 kusov a denník Korzár spolu s regionálnou sieťou MY predali priemerne 14 800 kusov denne.

Aspoň jeden náš printový produkt (denník, týždenník alebo mesačník) malo predplatených 42 000 predplatiteľov.

V digitálnom predplatnom sme udržali hranicu 60 000 predplatiteľov. Opäť sa pokúsim vysvetliť, prečo je pre nás platba za digitálne predplatné dôležitá.

Prehľad vývoja predplatného vo vydavateľstve Petit Press. (zdroj: Petit Press, a.s.)

Po roku 2009 sa zvýšila penetrácia smartfónov a čitatelia začali vo zvýšenej miere konzumovať informácie online na webe a v mobiloch. Prudko klesal záujem o tlačené produkty: ak by sme sa pozreli na trh denníkov z perspektívy 15 rokov, tak dnes čitatelia kupujú o 70 percent menej výtlačkov ako v roku 2008.

S poklesom počtu predaných výtlačkov pochopiteľne klesali aj tržby z inzercie. Online inzercia síce rástla, ale veľkí technologickí hráči svojou schopnosťou poznať konzumenta a presným cielením vytiahli z trhu významnú časť reklamných tržieb.

Na podnikateľské prostredie to malo dobrý vplyv, pretože inzercia sa cenou stala dostupnou prakticky pre každého. Na porovnanie, za 15 rokov klesla cena inzercie na webe približne desaťnásobne.

Preto museli všetky seriózne noviny vo svete (ktoré nie sú kýmkoľvek dotované) začať komunikovať so svojimi čitateľmi a vysvetľovať im, že sa potrebujú oprieť o ich platby za digitálne predplatné.

Bez digitálneho predplatného by dnes bol napríklad Petit Press tesne pred krachom, resp. by sme museli prepustiť celú redakciu denníka SME. Novinárov a zamestnanosť držíte naozaj aj vy – svojimi platbami za predplatné.

S poplatkami za digitálny obsah sme začali v roku 2011, v tom čase to bol vizionársky počin. Až po roku 2015 začali postupne vydavatelia chápať, že je to zrejme jediná cesta, ako prežiť a udržať zodpovednú žurnalistiku. Aj vzhľadom na to, že redakcie a novinári dostávajú plat bez ohľadu na to, koľko výtlačkov predávajú tlačené produkty.

Aj preto museli tlačené vydania novín zvyšovať svoju cenu – predávali menej výtlačkov, s vyššími vstupnými nákladmi a dostávali ekonomické údery ako napríklad prudký rast ceny papiera, covid, výrazný pokles príjmov.

Takže správna otázka nie je, prečo treba za online vydania novín platiť, ale prečo je to také lacné. Jednoducho preto, že náklady na tlač, distribúciu, daň z pridanej hodnoty a novinový papier pohlcujú takmer 80 až 85 percent z ceny novinového produktu.

Preto si môžeme dovoliť predávať ten istý obsah, resp. oveľa rozsiahlejší obsah vrátane všetkých našich produktov za štvrtinové ceny printového predplatného.

Prosím, skúste to aj vy a staňte sa našimi predplatiteľmi len za 1 euro týždenne.

Ďalšie novinky v skratke

Vylepšili sme aj aplikáciu SME.sk, do menu sme pridali produkt Minúta (rýchle a aktuálne spravodajstvo) a predstavili Moje SME, vďaka ktorému si vedia používatelia prispôsobiť a personalizovať obsah. Aplikáciu SME.sk používajú desaťtisíce predplatiteľov a čitateľov, pridajte sa k nim.

Podcasty denníka SME prekonali minulý rok hranicu počúvanosti 100 miliónov prehratí od svojho vzniku. Míľnik päť rokov oslávil náš úspešný spravodajský podcast Dobré ráno. Redakcia predstavila možnosť počúvať podcasty bez inzercie s predplatným Prémium bez reklamy. Zatiaľ funguje prehrávanie bez reklamy len v aplikácií SME.sk, ale pracujeme na tom, aby to bolo možné aj v podcastových aplikáciách.

Redakcia SME pravidelne uverejňuje štatistiky počúvanosti podcastov, decembrové a koncoročné dáta nájdete v tomto článku.

Obľúbenú tipovaciu súťaž dedinského futbalu sme priniesli aj online na mytipujeme.sk. V regionálnych novinách MY má dlhoročnú tradíciu. Registrácia je bezplatná a pre najlepších tipérov sú pripravené atraktívne ceny. Online verzia tipovačky bude pokračovať aj tento rok s príchodom novej sezóny.

Nášmu športovému webu Sportnet.sk sa darí získavať nových predplatiteľov a minulý rok sa pohyboval na druhom a treťom mieste medzi športovými spravodajskými portálmi. Medzi jedinečné projekty, ktoré Sportnet.sk priniesol športovým fanúšikom, patrí napríklad podrobný sledovač futbalových prestupov a hosťovaní vo všetkých slovenských futbalových ligách. Novinkou predstavenou minulý rok je tiež športový TV Program a Sportnet.sk pridal niekoľko nových newsletterov.

V roku 2022 sme pokračovali vo vydávaní kníh a niekoľko z nich sa ocitlo medzi najpredávanejšími. Publikáciu Očami Farmácie zaradilo najväčšie kníhkupectvo Martinus medzi najlepšie knihy roka 2022. Prináša odpovede na 50 otázok o našom zdraví, o tom, ako fungujú lieky a o zdravom rozume. Veľký ohlas priniesli aj knihy Kontroverzný tréner, Chlad – o ponáraní sa do studenej vody a Dnes trochu zomrieme o Emilovi Zátopkovi. Odporúčania na všetky naše top knihy nájdete v tomto článku.

Výročie sme oslávili aj reklamnou kampaňou, v ktorej sa naši predplatitelia stali hlavnými postavami so sloganom SME, pretože STE. Uvedomujeme si totiž, že bez našich čitateľov a predplatiteľov by sme nemohli osláviť 30 rokov denníka SME. Našich predplatiteľov v televíznej reklame si môžete pozrieť online. Na týždeň sme dokonca v rámci kampane vymenili aj logo SME na hlavnej stránke SME.sk za logo STE.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/EPSu--5bcZY

Veľmi úspešný rok mal aj náš projekt Dovolenka.sme.sk . Naše služby využilo viac ako 6500 klientov, ktorí zaplatili za zájazdy viac ako 7 mil. eur. V našej ponuke nájdete nielen naše vlastne zájazdy, ale aj ponuky najväčších slovenských, rakúskych a nemeckých cestovných kancelárií. Najvyhľadávanejšie boli v minulom roku destinácie Turecko a Grécko, veľmi obľúbené sú aj naše poznávacie zájazdy a zájazdy do Talianska.

Každému predplatiteľovi ďakujem za podporu. Ak predplatné ešte nemáte, môžete si vybrať z našej aktuálnej ponuky.

Ako som už uviedol, ide o jeden z hlavných príjmov vydavateľstva, bez ktorého by redaktori SME nemohli tvoriť nezávislú žurnalistiku a autori v regiónoch by nemohli písať o lokálnych udalostiach a problémoch.

Verím, že sa denník SME dožije ďalších 30 rokov a že spolu vytvárame tradíciu, ktorá nás pretrvá, lebo tradície sú dôležité pre zakotvenie akejkoľvek civilizovanosti, je to niečo, o čo sa môžeme v živote oprieť.

Želám vám správne rozhodnutia vo volebnom roku 2023.

Alexej Fulmek,

generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press