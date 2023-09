Novinky z vydavateľstva: Odomykáme članky o voľbách na SME.sk

Generálny riaditeľ informuje.

Milí čitatelia, predplatitelia a podporovatelia,

opäť vás chcem informovať o vývoji v našom vydavateľstve, tentoraz za prvú časť 2023. Ak ste nečítali môj predošlý list, nájdete ho na webe denníka SME.

Výsledky vydavateľstva a počet predplatiteľov

Po rokoch nárastu nám mierne poklesol počet predplatiteľov. Ide o prirodzenú reakciu ľudí, ktorí začali o čosi menej sledovať spravodajské média, hoci teraz, krátko pred voľbami zaznamenávame opäť zvýšený záujem čitateľov.

V dôsledku prechodne zníženého záujmu sa zhoršil aj hospodársky výsledok nášho vydavateľstva, EBIDTA dosiahla v polroku + 645 000 eur, čo je o 500 000 eur horší výsledok ako vlani.

Na druhej strane vzrástol záujem o cestovanie a naša cestovná kancelária dovolenka.sme.sk dosiahla za sedem mesiacov zisk 178 000 eur.

Veríme, že s vašou podporou a s kvalitným predvolebným servisom pre čitateľov v druhom polroku dosiahneme lepšie výsledky.

Bezplatne sprístupňujeme obsah o voľbách na SME.sk

Keďže ide o veľmi dôležité voľby, rozhodli sme sa bezplatne sprístupniť od pondelka 11. septembra až do volieb naše članky týkajúce sa volieb, takže si ich budú môcť prečítať všetci čitatelia.

Prečo to nemôže byť trvalý stav, som už niekoľkokrát v mojich textoch vysvetľoval.

Prečo je to dôležité: rozhoduje sa geopolitickom smerovaní Slovenska. Stačí, ak si pozriete toto video a vypočujete si prejav (takmer až herecké vystúpenie) Ľuboša Blahu vo Zvolene.

Úsmev Roberta Fica sa nám síce snaží nahovoriť, veď toto je len zábava pre masy, budeme naďalej proeurópska strana, ale týmto spôsob sa s verejnosťou nežartuje, pričom podpredsedu Blahu nie je možné oddeliť od reálnej politiky Smeru. Verme, že sa sny Ľuboša Blahu nenaplnia.

Ale vráťme sa k výsledkom nášho vydavateľstva.

Momentálne máme takmer 60 000 predplatiteľov digitálneho vydania denníka SME, 39 300 predplatiteľov printových produktov (10 000 denníky, 18 900 týždenníky, 10 400 mesačníky) a v stánkoch predáme priemerne 75 000 výtlačkov našich rôznych produktov (8500 denníkov, 28 250 týždenníkov, 38 250 mesačníkov), čo nás radí na druhé miesto medzi slovenskými vydavateľmi.

Počet digitálnych predplatiteľov na konci júna: 59 532 (k 30. 6. 2023)

Počet printových predplatiteľov na konci júna: 39 321 (k 30. 6. 2023)

Vývoj predplatného vydavateľstva Petit Press. (zdroj: SME.sk)

Ďalšie novinky v skratke

Denník SME a vydavateľstvo Petit Press získali ocenenia v dvoch kategóriách tohtoročnej Novinárskej ceny. V kategórii Podcast vyhrala podcastová miniséria My sa vám ozveme. V kategórii Audiovizuálna žurnalistika - investigatívny príspevok zas zvíťazili Eva Mihočková a Dominik Jursa s ich reportážou Vilu pod Slavínom štát za vlády Smeru predal pod cenu, obchod sa spája s dcérou Dušana Muňka.

Rozšírili sme ponuku našich newslettrov. Obľube sa teší spoločensko-politický Kontext Jakuba Fila, v ktorom raz týždenne zhrnie a vysvetlí aktuálne politické a spoločenské dianie. Nový (Ne)vedecký newsletter Tomáša Prokopčáka zas prináša týždenný výber najzaujímavejších správ nielen z vedy.

Neustále pracujeme aj na zlepšovaní mobilnej aplikácie SME.sk. Pribudli novinky v SME minúte - ako lepšie filtrovanie, sledovanie určitých rubrík a tém, alebo možnosť jednoducho zdieľať správy na sociálnych sieťach. SME minútu si tiež môžete pridať na plochu svojho telefónu ako widget.

V živom nahrávaní Rozhovorov ZKH sme priniesli prvý rozhovor s novým premiérom Ľudovítom Ódorom. Zuzana Kovačič Hanzelová sa s ním rozprávala pred študentmi a predplatiteľmi denníka SME v aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí.

Diskusia s Ľudovítom Ódorom: Má nový premiér rýchlokurz geniality pre Slovensko?

V marci tohto roka Google v spolupráci s Financial Times vybral denník SME do intenzívneho päťmesačného programu na zdokonalenie nášho digitálneho predplatného. Do programu vyberali spomedzi 46 prihlásených spravodajských médií z Európy, Blízkeho východu a Afriky. Workshopy a rozhovory s odborníkmi z FT Strategies, konzultačnou firmou patriacou Financial Times, nám pomáhajú rýchlejšie zdokonaľovať predplatné na SME.sk. Sme si istí, že vďaka účasti v tomto programe budú naši čitatelia a predplatitelia spokojnejší s našimi službami.

Podcasty denníka SME vyhrali štyri kategórie súťaže Orange Podcast roka, satirický Piatoček sa stal dokonca absolútnym víťazom.

Spustili sme nový podcast TransFér, ktorý dáva hlas trans ľuďom, aby vyrozprávali svoj príbeh. V osemdielnej minisérii reportérka Michaela Žureková priblížila život menšiny, ktorá je na Slovensku diskriminovaná a do veľkej miery nepochopená.

Dvojica filmových kritikov Peter Konečný a Juraj Malíček od mája produkuje svoj podcast o filmoch a seriáloch pod hlavičkou denníka SME. Rozprávajú sa a hodnotia novinky zo slovenských kín a, samozrejme, aj zo streamovacích služieb. Hľadajte podcast Vertigo vo svojich podcastových aplikáciách.

Obľúbený podcast Ľudskosť o mentálnom zdraví s moderátorkou Barborou Marekovou prekročil 1,5 milióna vypočutí. Vtiahne vás do sveta pocitov, osobných príbehov a inšpiratívnych diskusií. V podcaste hostia citlivo diskutujú aj o náročných témach a psychických problémoch. Poslucháčov nedávno zaujali diely s Kamilou Magálovou o detstve, o materstve, o smrti a o single živote po sedemdesiatke alebo s aktivistkou Natáliou Pažickou o jej rozhodnutí nemať deti.

Úspechy sme zaznamenali aj na športovom poli. V auguste bol náš server Sportnet jednotkou na slovenskom športovom trhu, predbehli sme Šport.sk aj Šport24.

A SME.sk patrí na základe merania IAB pravidelne medzi prvú trojicu najnavštevovanejších serverov na Slovensku spolu s Aktualitami a Zoznamom.

Ďakujem

Každému predplatiteľovi ďakujem za podporu. Ak predplatné ešte nemáte, môžete si vybrať našej z aktuálnej ponuky.

Ide o jeden z hlavných príjmov vydavateľstva, bez ktorého by redaktori SME nemohli tvoriť nezávislú žurnalistiku a autori v regiónoch by zase nemohli písať o lokálnych problémoch.

Spolu udržujeme serióznu žurnalistiku pri živote.

Verím, že sa stretneme pri volebných urnách, budeme voliť múdro, aby prepadlo čo najmenej demokratických hlasov, ktoré volajú po definitívnom zakotvení Slovenska v civilizácii západného typu.

Odpoveď sa dozvieme už 1. októbra.

Alexej Fulmek,

generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press